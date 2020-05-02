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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 10 випуск від 03.05.2020

02.05.2020

Завтра, 3 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які провали траплялися з зірками на сцені під час виступів. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 10 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Які провали траплялися з зірками на сцені під час виступів?
  • Хто потрапив у трійку знаменитих матусиних синочків?
  • Як звичайна дівчинка стала справжньою зіркою і подругою для кожної українки ‒ одкровення Надії Матвєєвої.
  • Які труднощі довелося подолати гурту BEZобмежень, щоб стати зірками першої величини?

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 7: Які таємниці приховують Влад Яма і його дружина?

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