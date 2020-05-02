Завтра, 3 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які провали траплялися з зірками на сцені під час виступів. Детальніше читайте в матеріалі.

У 10 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Які провали траплялися з зірками на сцені під час виступів?

Хто потрапив у трійку знаменитих матусиних синочків?

Як звичайна дівчинка стала справжньою зіркою і подругою для кожної українки ‒ одкровення Надії Матвєєвої.

Які труднощі довелося подолати гурту BEZобмежень, щоб стати зірками першої величини?

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