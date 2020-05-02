З перших хвилин у 10 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 панувала напружена атмосфера. Синя команда вибрала тих, хто відправився на битву чорних, яка виявилася вельми цікавою та вимагала від професіоналів проявити максимальну креативність. Чий сон про виліт з кухні проєкту виявився віщим і кому не вдалося інтегрувати отриману фігурку? Дізнайтеся хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 у 10 випуску вже зараз.

У 10 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 залишив Анатолій Цуперяк!

За підсумками минулого тижня команда синіх голосувала на кого надіти чорний фартух. Учасники заздалегідь домовилися і одноголосно проголосували проти Віктора Самардака і Толіка, який перед тим як проголосувати висловив своє обурення через відвертbq «злив».

На битві чорних завдання Влада Міцкевича, Юлії Жигуліної (Кушнір), Віктора Самардака і Анатолія Цуперяка полягало у приготуванні страви з інтеграцією фігурки людини: лижника, пожежника, садівника і будівельника. Незважаючи на закарпатські корені, Толіку чужий гірськолижний спорт і це відобразилося на його страві.

«Приснився мені сон, що я їду в поїзді «МастерШеф. Професіонали»-2 додому, але я з нього вистрибнув. Я в снах не розбираюся, але подумав, що якщо мені судилося покинути проєкт, то я піду», – розповів Анатолій Цуперяк.

Сон виявився віщим. Ектор назвав Толіка найреальнішим учасником проєкту, який залишався собою в кадрі і за ним. Але без кулінарних помилок приготувати цілісну страву професіоналові не вдалося. Тому Анатолій Цуперяк покинув кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 назавжди.

Далі буде ще спекотніше! Не пропустіть 11 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 9 травня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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