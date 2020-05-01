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«Супермама» їде на «МастерШеф. Професіонали»-2: чого чекати від 10 випуску?

01.05.2020

Ольга Мартиновська і три яскраві матусі з проєкту «Супермама» приїдуть у знаменитий павільйон, щоб навчитися у шеф-кухарів готувати по-новому. Але це будуть не страви французької кухні. Чи не виявиться поставлена ​​задача занадто складною для тих, хто звик працювати з ресторанною кухнею? І чого варто чекати від 10 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2?

Детальніше дивіться у 10 випуску «МастерШеф. Професіонали »-2 на телеканалі СТБ:

  • Як проголосує синя команда і хто потрапить на битву чорних?
  • Хто покине кухню проєкту вже на початку випуску?
  • Ольга Мартиновська і три яскраві матусі з проєкту «Супермама» випробують професіоналів напівфабрикатами для дітей.
  • Чому професіоналам доведеться працювати руками і одночасно аналізувати все, що відбувається навколо?

Не пропустіть 10 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 2 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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