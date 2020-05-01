Спа, казино і коні: чим дивував 9 випуск проєкту «Холостяк»-10

Учасниці проєкту «Холостяк»-10 виходять на фінішну пряму. 9 випуск став останнім, у якому суперниці жили разом у будинку в очікуванні свого побачення. Найпристрасніше побачення сезону, азартні ігри в казино і катання на конях… Чим іще дивував 9 випуск проєкту «Холостяк»-10 — дізнайтеся в матеріалі.

9 випуск почався з найбільш пристрасного побачення сезону! Макс потай від учасниць запросив Дашу до Єгипту. Пара каталась на сандборді, а після вирушила в спа-салон. Було багато поцілунків, обіймів і тактильного контакту. А зрештою Макс запропонував Даші пожити окремо від дівчат, щоб вона не піддавалася осуду з боку суперниць.

Ще одне індивідуальне побачення відбулося з Вікою. Макс вирішив піти з дівчиною в казино.

«Я спробую бути твоїм талісманом і мотивувати тебе», — додала Віка.

Азартною учасниця не виявилася, тому більше спостерігала, аніж робила ставки. Пара встигла обговорити найважливіші дати свого життя, за якими зробили ставки.

Віддавши всі сили та емоції грі, двоє вирушили в ресторан на вечерю. Дівчина годувала Макса і погоджувалася з усіма твердженнями: «Я бачу, що ми з тобою схожі. У нас однакові погляди на життя», — аргументувала Віка.

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Тим часом дівчата в будинку отримали ще одне запрошення. Групова зустріч чекала на Христину й Аліну. Наступний день вони провели разом з Максом у спекотному Єгипті.

«Цих двох дівчат я вибрав, адже поруч зі мною вони здаються дуже добрими. Тому було цікаво подивитися на них разом і в тих умовах, які я створю», — пояснив Холостяк.

Чоловік запропонував покататися на конях. Христина проявила ініціативу і забажала кататися верхи разом з Максом. Аліна, відповідно, долала страх самостійно. Покатавшись на конях, троє вирушили на вечерю. Однак виникло якесь непорозуміння, коли Христині здалося, що їй приділяють недостатньо уваги.

Під час особистого спілкування Крістіна торкнулася теми минулої Церемонії, коли Макс провчив учасницю і забув вручити їй троянду.

А з Аліною пара обговорювала виховання дітей. Дівчина розповіла про своє дитинство, а також чому звертається до мами на “ви”.

«Для мене не зовсім природно звертатися до батьків на “ви”. І від звернення не залежить моя любов», — зізнався Макс.

За підсумками побачення чоловік зрозумів, що обидві дівчини викликають запитання. Своє рішення Холостяк озвучив на Церемонії троянд. Однак не тільки вибір Макса змусив хвилюватися учасниць. Повернення Даші шокувало всіх суперниць.

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