Найпристрасніше побачення сезону: усамітнення Холостяка Макса і Даші

9 випуск почався з найбільш пристрасного і романтичного побачення сезону! Даша, яка ще тиждень тому була впевнена, що залишає проєкт, — опинилася в Єгипті на індивідуальному побаченні з Холостяком. Невже учасниця не повернеться в будинок до суперниць? І про який фінал заговорить Даша — дізнайтеся в матеріалі.

Минулого тижня Макс неабияк пограв на Дашиних нервах. Холостяк вирішив провести дівчину до машини, в якій на неї чекали квитки до Єгипту. І 9 випуск почався з романтичного побачення пари в… аквапарку.

«Я вирішив запросити сюди Дашу знову, адже у нас вже було побачення в аквапарку. Хотілося перевірити її почуття гумору», — зізнався Макс.

Та насправді на дівчину чекало значно екстремальніше дзвілля. Холостяк зав’язав Даші очі і повів за собою. Пара приїхала в пустелю, де взялася за сандбординг. Це як сноубординг, тільки на піску.

«Я ловила кожен момент, навіть коли ми просто стояли обнявшись і мовчали», — зазначила Даша.

Після пустелі двоє вирушили в спа, де Макс почав робити масаж учасниці: «Я оцінив, що в Даші дуже треноване тіло. Радий, що вона застосовує свої навички художньої гімнастки. Це допомагає їй виглядати ефектно з будь-якого боку».

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Макс також зазначив, що дівчина поводиться абсолютно інакше на індивідуальному побаченні, ніж на груповому. Даша зізналася, що все життя боролася з дівчатами, але на проєкті «Холостяк» виявилося все інакше. Перебивати, вставляти свої репліки і “перетягувати ковдру на себе” — це історія не для неї.

Побачення закінчилося в джакузі. Даша подякувала Холостяку за можливість провести час удвох і запропонувала випити за щасливий фінал. Але коли мова зайшла про повернення додому, гімнастка зізналася, що не хоче назад до дівчат у будинок.

«Вона для мене важлива. Я не хочу, щоб їй було некомфортно. Тому запропонував пожити самій до Церемонії троянд», — проявив турботу головний герой.

Такого пристрасного і близького побачення 10-й сезон ще не бачив. Однак сама дівчина зізналася, що пара не переступила межі. Все було гідно.

«Я хочу з ним бути! Хочу будувати з ним стосунки! У мене все, кохання», — підсумувала Даша.

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