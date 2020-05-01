Хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 9 випуску, так і не познайомивши Макса з батьками

Церемонія 9 випуску проєкту «Холостяк»-10 була надзвичайно емоційною. Три троянди, повернення Даші і неминучий вибір головного героя змусили учасниць понервувати. На фінішній прямій, за тиждень до знайомства з батьками дівчат, Макс попрощався з однією з них. Хто залишив реаліті в 9 випуску і чому так сталося — дізнайтеся в матеріалі.

Нагадаємо, що Аліна і Христина вирушили на групове побачення на 9 тижні. Дівчата одразу зрозуміли, що одна з них явно поїде наприкінці тижня додому. Так і сталося. Макс Михайлюк не вручив троянди Аліні.

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Чоловік вирішив поставити ряд запитань, на які дівчина сміливо знайшла відповіді: «Я виберу і кохати, і бути коханою». Та коли Холостяк попросив добре подумати і зробити вибір, учасниця розчулилася і розплакалася.

«Я не хочу обирати між цим. Тому не буду цього робити», — зазначила Аліна.

Головний герой повідомив, що в нього немає троянди для Аліни. Своє рішення аргументував тим, що дівчина не змінилася за весь час перебування на проєкті.

«У мене досить багатий досвід у стосунках. Я робив помилки і був часто не правий. Я завжди запитував себе: що змінити в собі, щоб у майбутньому не допускати подібних помилок. Можливо, у тебе досвід не такий великий. І це абсолютно нормально. Тому я зрозумів, що тобі теж потрібно зробити ці помилки, щоб чітко розуміти, кого ти хочеш бачити поряд із собою», — постарався м’яко попрощатися Макс.

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