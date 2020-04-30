Сьогодні, 30 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і самореалізація. Також свою думку про кожну з учасниць висловив експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання Супермами: творча мама двійнят Катя, мама на релаксі Оля, мама-фітоняшка Марина чи мама трійнят Аня? Відповідь знайдете в матеріалі.

Першого дня учасниці вирушили в гості до творчої мами-скрипальки Каті. Після спілкування з її двійнятами вони дійшли висновку, що дівчатка відстають у розвитку, а все тому, що Катя мало з ними займається.

Але друга мама, у якої побували конкурентки, ще більше вразила їх поглядами на виховання. Річ у тому, що мама на релаксі Оля намагається виховати своїх дітей відкритими й толерантними. Вона розповідає їм про секс, про нетрадиційні сім’ї і вважає, що це ‒ нормально.

Іще більше претензій в учасниць виникло до мами-фітоняшки Марини, яка, починаючи з 4-х років, залишає свою дитину саму вдома. Її син сам готує собі їжу, сам ходить у магазин і сам на таксі повертається зі школи. Але це ще не все, чим шокувала Марина своїх конкуренток. Вона захоплюється пул-денсом і вважає, що танцювати на пілоні перед своїм 6-річним сином ‒ нормально.

Остання ж учасниця ‒ мама трійнят Аня ‒ вразила конкуренток брудом і грибком у своїй квартирі. А ще тим, що дозволяє своїм п’ятирічним дітям куштувати алкоголь!

Так котра ж з учасниць здобула заповітне звання Супермами? Кому експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? Фінал вийшов грандіозним і несподіваним! Адже Оля поставила найвищі бали мамі трійнят Ані, чим і привела її до перемоги. І навіть 10 бонусних балів, які Дмитро Карпачов віддав Олі, не врятували ситуацію.

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