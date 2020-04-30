Сьогодні, 30 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 16 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать оцінювати останню конкурентку, маму трійнят Аню. Але чи все так добре в цій сім’ї, і чому «мати драконів» дає своїм дітям алкоголь? І як оцінить такі методи виховання ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні учасниці оцінять материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами трійнят Ані, яка стверджує, що виховувати одразу трьох дітей легко. Але чи так це насправді, адже на знайомстві Анна розповіла, що її діти заразилися педикульозом, а під час вечері вона перерахувала види алкоголю, які куштували її п’ятирічні доньки.

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У 16 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чи добре виховує Аня своїх дочок?

Яку небезпеку для трійнят виявить у квартирі мама-скрипалька Катя?

Чому Аня дозволяє своїм п’ятирічним дочкам куштувати алкоголь?

Яку несподівану стратегію обере одна з мам-учасниць, щоб перемогти?

Хто отримає звання Супермами цього тижня? І чи отримає його хтось узагалі?

Video: «Супермама»: Алкоголь для трійнят ‒ чим іще зацікавить глядачів 16 випуск проєкту від 30.04.2020 Супермама 16 випуск: Алкголь для дітей - які ще методи виховання використовує мама трійнят Аня

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