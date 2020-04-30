Сьогодні, 30 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Учасниці відвідали останню конкурентку ‒ маму трійнят Аню, яка на знайомстві стверджувала, що виховувати трьох дітей ‒ легко. Але чи так це насправді? Які жахливі речі знайде Катя у квартирі? Навіщо Аня дає своїм дітям алкоголь? І що про таку поведінку скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

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Сьогодні за заповітний титул Супермами боротиметься остання учасниця тижня ‒ мама трійнят, блогерка і дизайнерка Анна. Вона стверджує, що виховувати одразу трьох дітей ‒ легко, але дуже дорого, адже всі витрати відразу треба множити на три. Але попри всі складнощі, Аня вважає себе дуже щасливою. Чи все так ідеально у цієї мами? У цьому вирішили розібратися її конкурентки.

Аня зустріла своїх гостей із усмішкою, однак учасниці помітили, що у мами трійнят дуже маленька квартира, в якій немає місця для такої великої сім’ї. До того ж стан самого помешкання залишає бажати кращого ‒ обмальовані стіни, грибок у ванній, бутиль для питної води з цвіллю. Конкурентки не зрозуміли такого недбалого ставлення до чистоти в квартирі. Можливо, саме тому трійнята підхопили вошей? А під час ревізії шафи мама-фітоняшка Марина дуже здивувалася, коли побачила, що в дітей одяг поганої якості, який Аня купує іноді навіть на секонд-хенді.

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Щоб розібратися, чи добре розвинені трійнята, учасниці принесли подарунки і розвивальні іграшки з тестами. Але дівчатка не змогли їх поділити: вони почали сваритися, відбирати подарунки одна в одної і навіть битися. Найбільше такій поведінці здивувалася Катя, адже сама Аня в неї у гостях була незадоволена тим, що її двійнята не можуть ділитися іграшками, і критикувала її за це.

Та ще більше учасниці здивувалися, коли дізналися, що Аня дає своїм донькам алкоголь. Мама трійнят вважає, що це нормально і нехай краще перший досвід вони отримають біля батьків, а не за рогом будинку. Проте конкурентки такої відкритості не зрозуміли, адже дівчата ще дуже маленькі, щоб куштувати такі напої.

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Які зауваження зробить Ані експерт із питань дитячої вікової психології і хто отримає титул Супермами цього тижня? Дізнайтеся всі подробиці в 16 випуску проєкту.

Video: «Супермама» 16 випуск: Алкоголь, грибок і обмальовані стіни -‒ у яких умовах живуть трійнята Ані Супермама 16 випуск: Алкоголь, грибок і змальовані стіни - в яких умовах живуть трійнята Ані. Як прокоментує таке виховання Дмитро Карпачов

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