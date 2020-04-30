Сьогодні, 30 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання мами трійнят Ані, яка дозволяє своїм п’ятирічним дочкам алкоголь. Але чи правильно вона робить? Про це читайте в нашому матеріалі.

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Дмитро Карпачов відверто осудив Аню за те, що вона дає своїм п’ятирічним донькам алкоголь.

«В організмі людини є гематоенцефалічний бар’єр. Він зупиняє небезпечні речовини на шляху до нервової системи. У дітей же цей бар’єр недостатньо сформований. І кожна крапля алкоголю для них може стати прямим ударом по нервовій системі. І, відповідно, по мозку!».

В особистій розмові з Дмитром Карпачовим Анна розповіла, що її мама вела безладний спосіб життя і нещодавно померла від алкоголізму. Також вона розповіла, що раз на тиждень може дозволити собі з чоловіком купити алкоголь і випити трохи.

Але експерт із питань дитячої вікової психології звернув увагу Анни на те, що її діти можуть мати погану спадковість. І їм категорично не можна бачити, як батьки вживають алкоголь. Адже це поганий приклад, і шансів, що трійнята можуть стати на слизький шлях, у них набагато більше, ніж у дітей, які росли в благополучній родині. Дмитро порадив Анні зовсім не вживати алкоголю у присутності дітей, щоб мінімізувати ризики.

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

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