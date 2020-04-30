2 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто із зірок зазнав домашнього насильства і наскільки добре Микита Добринін знає свою обраницю Дашу Квіткову. Детальніше читайте в матеріалі.

У 9 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Яких забобонів дотримуються зірки перед виходом на сцену?

Хто із зіркових жінок страждав від домашнього насильства?

Для кого з зірок життя після розлучення стало набагато кращим?

Наскільки добре Микита Добринін знає свою обраницю Дашу Квіткову?

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 9 випуск від 02.05.2020 Неймовірна правда про зірок 9 випуск: хто із зірок постраждав від домашнього насильства і наскільки добре Микита Добринін знає Дашу Квіткову

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