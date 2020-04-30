Одними з найпопулярніших, зручних та практичних речей жіночого гардеробу є штани. Стилісти підібрали найкращі штани, які будуть у моді навесні 2020 року. Про те, які штани краще обрати та з чим їх носити, читайте далі в матеріалі.

Штани-палаццо на весну 2020

Штани палаццо ─ це модель із широкими брючинами. Зазвичай палаццо шиються з легкого матеріалу та мають завищену талію. Це універсальні штани, які підходять як худим жінкам, так і тим, хто має пишні форми. Найкраще штани палаццо виглядають, якщо одягнути до них костюмний піджак.

Варто підібрати до штанів із завищеною талією блейзер з м’якої тканини. У такому образі можна піти на роботу, а у вихідний день — на прогулянку з друзями.

Штани-кюлоти на весну 2020

Навесні 2020 року штани-кюлоти набирають своєї популярності. Це широкі штани, які мають укорочену довжину і які легко можна сплутати зі спідницею. Найкраще кюлоти носити зі светрами, блузками, футболками прямого вільного крою. Також досить стильно буде, якщо одягти до них сорочку або зав’язати її на талії. На верх варто накинути шкіряну куртку чи жакет.

Штани-чінос на весну 2020

Штани-чінос ─ це вільні м’які штани з бавовни або льону. Чінос вже давно стали альтернативою звичайним джинсам. Вони дуже універсальні та практичні, оскільки вільно сидять та не сковують рухів. Їх можна комбінувати із майками, футболками та блузками. До таких штанів краще одягати взуття на підборах. Носити брюки-чінос і відчувати себе комфортно може будь-яка дівчина, варто лише знайти фасон, що пасує, та сміливо експериментувати.

Штани-банани на весну 2020

Штани-банани зверху досить вільні, а до низу стрімко звужуються, проте не обтягують литки. Довжина таких штанів трохи коротша, ніж у звичайних штанів. Ідеально такі штани будуть виглядати на високих жінках, оскільки візуально вкорочують ноги. Важливою деталлю штанів-бананів є пояс, тому верх до них потрібно підбирати так, щоб його можна було заправити. Це може бути сорочка або блуза, топ чи водолазка.

Штани-галіфе на весну 2020

Штани-галіфе ─ це фасон штанів, які сильно розширені в стегнах і звужені в нижній частині, практично облягають гомілки. Штани-галіфе чудово виглядають на худеньких високих жінках. Проте вони також підходять і власницям неідеальної фігури, адже допомагають приховувати різноманітні недоліки. Галіфе слід поєднувати з приталеними сорочками, блейзерами, піджаками, жакетами у вигляді фрака.

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