Відомий серіал «Лист очікування» — про хірургію і про життя, які так важко врятувати! Він виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 23:00. Що ж станеться в 7 і 8 серіях — читайте просто зараз!

Раніше в серіалі: Вихованка дитбудинку Оля Панкова давно чекає на печінку для пересадки. У день, коли орган знайдений, підривають машину з депутатом і олігархом Осовецьким, якому також потрібна пересадка печінки. Донорський орган підходить їм обом. Грохольський і Ходирєв наказують Климову оперувати депутата…

Діабетику Сергію Полухіну повинні пересадити підшлункову і нирку, але він їде з клініки. По дорозі пацієнт залишається без ліків і впадає в кому.

Для «злодія в законі» Банцурова з’явилося серце, але донор — загиблий міліціонер, і пацієнт відмовляється від операції. «Друзі» починають шукати для нього донора самостійно. Дмитру роблять пересадку кишківника. Ходирєв пропонує Ірині очолити клініку. Прилітає дружина Лобачова, їй відомо про зраду чоловіка з Мариною… Але як відреагує Лобачова на цю новину?

Video: «Лист очікування»: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс) Серіал Лист очікування - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 308.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Лист очікування

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