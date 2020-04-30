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Катання на конях чи гонка за увагу Макса: чим обернеться 9 випуск проєкту «Холостяк»-10

30.04.2020

У п’ятницю, 1 травня, о 19:00 на СТБ вийде 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Пристрасті на проєкті розпалюються, і на цьому тижні дівчата сповна відчують дух конкуренції. На групове побачення з Максом вирушать Христина та Аліна.

Крім двох індивідуальних побачень з Дашею і Вікою, можливість зустрітися з Холостяком випаде також Аліні з Христиною. Разом із запрошенням ці дві дівчини отримають квитки до Єгипту!

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Головний герой запропонує учасницям покататися берегом моря на конях. Однак дівчатам доведеться самим вирішити, хто поїде разом з Холостяком, а хто — окремо. Уже ввечері Макс запросить супутниць у ресторан, де з кожною в нього відбудеться серйозна розмова.

«Вечір перестає бути томливим, — скаже Аліна після гострих запитань Холостяка.

«Я не розумію, до чого ці запитання», — обуриться Христина.

  • Чи зможуть Аліна з Христиною самостійно домовитися? 
  • Які висновки зробить Холостяк після спілкування з учасницями?
  • Як дівчата відреагують на повернення Даші?
  • Хто з суперниць не впорається з емоціями?
  • А також — на що підуть учасниці, щоб залишитися в проєкті?

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 у п’ятницю, 1 травня, о 19:00 на СТБ! А о 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

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