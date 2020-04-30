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Карантин 2020: Оля Полякова перехворіла на коронавірус

30.04.2020

Відома співачка і член журі 10 сезону шоу «Х-фактор» Оля Полякова стверджує, що разом зі своєю донькою перехворіла на коронавірус! Детальніше – далі в матеріалі!

Про це вона розповіла в Instagram у своїй програмі «Полябачення». Вона розмовляла про пандемію з Дмитром Гордоном. Артистка обмовилась про те, що вона вже перенесла коронавірус. 

У січні знаменитість серйозно захворіла, і за симптомами вірусу, який Оля підхопила (висока температура, сильний кашель), на думку артистки, це могли бути ознаки коронавірусу.

Співачка впевнена, що разом із нею перехворіла й молодша донька Аліса:

«Я вже перехворіла. Я була в Маямі. У мене спочатку Аліса захворіла, 41 градус був на термометрі. Я такої температури не бачила ніколи в житті. У мене був шок. І я від неї дуже сильно заразилася. Ми дуже сильно кашляли. Ми були на антибіотиках. Ми так важко перехворіли».

 

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#оляполякова #дмитрийгордон #live2020

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Більше на тему: Оля Полякова запустила своє онлайн-ТБ «Полявидение»

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