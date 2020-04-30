Сьогодні на офіційній сторінці Atlas Weekend у Facebook з’явилася не найрадісніша новина для всіх меломанів, які чекали цей музичний фестиваль. Atlas Weekend переноситися на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Чому організатори прийняли таке рішення? Що робити з квитками і на яку дату його перенесли? Детальніше читайте в матеріалі.

У новому пості у Facebook організатори одного з найочікуваніших музичних фестивалів в Україні Atlas Weekend оголосили про перенесення заходу з 2020 на 2021 рік. У зв’язку з пандемією COVID-19 було прийнято рішення не піддавати ризику гостей, команду і артистів фестивалю, проводячи його цього літа.

«Це найважче рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020, розглядали різні варіанти виходу з кризи та до останнього вірили, що в нас буде можливість зустрітись з вами цього літа. Проте, спостерігаючи за розвитком подій у світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, ми дійшли висновку, що перенесення — єдине вірне рішення в цій ситуації» — діляться організатори в пості.

Всі, хто вже купив квитки на Atlas Weekend 2020 зможуть ними скористатися в наступному році. Якщо ви не зможете приїхати в 2021 році, або ж просто передумали — вам повернути гроші. Організатори обіцяють, що незабаром на їх офіційних ресурсах з’являться докладні інструкції, як це зробити.

Зараз ведуться переговори з усіма артистами, щоб уже заявлений лайнап був повністю збережений. Також стали відомі нові дати Atlas Weekend 2021: 6-11 липня.

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