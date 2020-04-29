Сьогодні о 20:10 на телеканалі СТБ вийде новий серіал — «Життя прекрасне» виробництва Київтелефільм. Серіал розповість про любов, розлучення і спонтанне божевілля. Що ж станеться в перших серіях «Життя прекрасне» — читайте просто зараз!

43-річна Світлана стояла в залі суду і як в тумані слухала постанову про розлучення з чоловіком … У той момент Світлані здавалося, що її життя зупинилося… Вона вийшла заміж на другому курсі медінституту, майже відразу пішла в декрет і в інститут уже більше не повернулася.

Всі 20 років заміжжя Світлана була домогосподаркою, «працювала» мамою та люблячою дружиною і дуже цим пишалася… І ось — розлучення …

У ролях: Анна Міклош, Андрій Чернишов, Марія Клімова, Костянтин Стрельников, Ксенія Лук’янчикова, Богдан Буйлук та ін.

Video: «Життя прекрасне»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс) Сьогодні о 20:10 на телеканалі СТБ вийде новий серіал — Життя прекрасне виробництва Київтелефільм. Серіал розповість про любов, розлучення і спонтанне божевілля. Що ж станеться в перших серіях Життя прекрасне

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