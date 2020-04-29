Повернення Даші та азартні ігри в казино: чим здивує 9 випуск реаліті «Холостяк»-10
Цієї п’ятниці, 1 травня, на СТБ вийде 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. На побачення з Максом вирушить Даша, яка ще на минулій Церемонії троянд була впевнена, що залишає проект. Головний герой запросив учасницю до Єгипту. Що чекає на пару в цей день — читайте в анонсі.
У 8 випуску Церемонія троянд перетворилася для Даші на справжню пригоду. З цілковитою впевненістю, що проєкт для неї закінчений, учасниця сідала в авто. Однак там на неї чекав сюрприз — ведмедик і квиток до Єгипту! Потай від усіх учасниць Макс і Даша проведуть цілий день у сонячній країні. Головний герой запропонує супутниці спробувати те, чого він і сам ще ніколи не пробував! Наприкінці дня пара отримає можливість розслабитися і стати ще ближче одне до одного.
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Друге індивідуальне побачення цього тижня дістанеться Віці.
«Хотіла я тебе вкрасти, а вкрав ти мене. Я цьому дуже рада», — скаже дівчина Холостяку.
Макс запросить учасницю в казино, щоб дізнатися, наскільки вона азартна.
«Моя мета — програти всі наші гроші. Мені хотілося подивитися, як Віка на це відреагує. Казино — це те місце, де ти справді можеш оцінити ставлення людини до перемоги і, найголовніше, до поразки», — поділиться ідеєю побачення Холостяк.
- Що приготував Макс для Даші?
- Наскільки відвертим буде побачення пари?
- Як же проявить себе Віка?
- Чи не захопить повністю Віку почуття азарту?
- Невже дівчина витратить усі гроші головного героя?
Крім того, не пропустіть одну з найбільш несподіваних та емоційних Церемоній троянд на проєкті! Як поставляться учасниці до повернення Даші? Яку шокуючу інформацію озвучить одна з дівчат? І хто ж поїде додому наприкінці цього тижня? Дивіться в романтичному реаліті «Холостяк»-10 цієї п’ятниці, 1 травня, о 19:00 на СТБ!