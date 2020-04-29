Повернення Даші та азартні ігри в казино: чим здивує 9 випуск реаліті «Холостяк»-10

Цієї п’ятниці, 1 травня, на СТБ вийде 9 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. На побачення з Максом вирушить Даша, яка ще на минулій Церемонії троянд була впевнена, що залишає проект. Головний герой запросив учасницю до Єгипту. Що чекає на пару в цей день — читайте в анонсі.

У 8 випуску Церемонія троянд перетворилася для Даші на справжню пригоду. З цілковитою впевненістю, що проєкт для неї закінчений, учасниця сідала в авто. Однак там на неї чекав сюрприз — ведмедик і квиток до Єгипту! Потай від усіх учасниць Макс і Даша проведуть цілий день у сонячній країні. Головний герой запропонує супутниці спробувати те, чого він і сам ще ніколи не пробував! Наприкінці дня пара отримає можливість розслабитися і стати ще ближче одне до одного.

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Друге індивідуальне побачення цього тижня дістанеться Віці.

«Хотіла я тебе вкрасти, а вкрав ти мене. Я цьому дуже рада», — скаже дівчина Холостяку.

Макс запросить учасницю в казино, щоб дізнатися, наскільки вона азартна.

«Моя мета — програти всі наші гроші. Мені хотілося подивитися, як Віка на це відреагує. Казино — це те місце, де ти справді можеш оцінити ставлення людини до перемоги і, найголовніше, до поразки», — поділиться ідеєю побачення Холостяк.

Що приготував Макс для Даші?

Наскільки відвертим буде побачення пари?

Як же проявить себе Віка?

Чи не захопить повністю Віку почуття азарту?

Невже дівчина витратить усі гроші головного героя?

Крім того, не пропустіть одну з найбільш несподіваних та емоційних Церемоній троянд на проєкті! Як поставляться учасниці до повернення Даші? Яку шокуючу інформацію озвучить одна з дівчат? І хто ж поїде додому наприкінці цього тижня? Дивіться в романтичному реаліті «Холостяк»-10 цієї п’ятниці, 1 травня, о 19:00 на СТБ!



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