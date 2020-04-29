Відеозвернення учасниць з 8 випуску проєкту «Холостяк»-10
29.04.2020
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Традиційно наприкінці кожного випуску проєкту «Холостяк»-10 учасниці звертаються до головного героя з відеопосланням. 10 сезон наближається до фіналу, суперниць залишається все менше. Тому дівчата намагаються максимально використовувати будь-яку можливість поговорити з Холостяком. Редакція сайту STB.UA ділиться ексклюзивними відео, які не увійшли в ефір. Відеозвернення учасниць з 8 випуску проєкту «Холостяк»-10 — в матеріалі.
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Даша
Video: Відеозвернення учасниць з 8 випуску проєкту «Холостяк»-10
Дана
Video: Відеозвернення учасниць з 8 випуску проєкту «Холостяк»-10
Аліна
Video: Відеозвернення учасниць з 8 випуску проєкту «Холостяк»-10
Віка
Video: Відеозвернення учасниць з 8 випуску проєкту «Холостяк»-10
Христина
Video: Відеозвернення учасниць з 8 випуску проєкту «Холостяк»-10
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