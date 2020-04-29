Помер «Мільйонер із нетрів»
29.04.2020
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Помер зірка фільму «Мільйонер із нетрів» Ірфан Кхан. Акторові було всього 53 роки. Деталі читайте в матеріалі.
На 54-му році життя помер знаменитий індійський актор Ірфан Кхан. Як повідомляє ВВС, у 2018 році в нього діагностували нейроендокринну пухлину. Актор відомого фільму «Мільйонер із нетрів» проходив лікування в Лондоні, проте воно не дало результату.
Поки що медики не говорять про причини смерті, проте відомо, що актор помер у Мумбаї (Індія).
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