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Помер «Мільйонер із нетрів»

29.04.2020
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Помер зірка фільму «Мільйонер із нетрів» Ірфан Кхан. Акторові було всього 53 роки. Деталі читайте в матеріалі.

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На 54-му році життя помер знаменитий індійський актор Ірфан Кхан. Як повідомляє ВВС, у 2018 році в нього діагностували нейроендокринну пухлину. Актор відомого фільму «Мільйонер із нетрів» проходив лікування в Лондоні, проте воно не дало результату.

Поки що медики не говорять про причини смерті, проте відомо, що актор помер у Мумбаї (Індія).

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