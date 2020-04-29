Сьогодні, 29 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 15 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують боротьбу за звання кращої мами проєкту. І сьогодні вони вирушать оцінювати методи виховання мами-фітоняшки Марини. Чому конкурентки вважають, що її синові загрожує небезпека, і які зауваження зробить Марині ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами-фітоняшки Марини, яка виховує свого сина самостійним чоловіком. Однак вони будуть просто шоковані побаченим. Виявляєтся, Марина сміливо залишає свого шестирічного сина вдома самого. Але це тільки квіточки… Те, що участниці побачать пізніше, практично позбавить їх дару мови.

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У 15 випуску проєкту Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому Марина залишає свого сина самого вдома?

На яку небезпеку наражається дитина мами-фітоняшки?

Свідком якого недитячого захоплення Марини час від часу стає її син?

Чому Дмитро Карпачов буде просто шокований після особистої розмови з мамою-фітоняшкою?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 15 випуск проєкту від 29.04.2020 Супермама 15 випуск: свідком якого недитячого захоплення Марини стає її 6-річний син. І чому Дмитро Карпачов буде обурений методами виховання фітоняшки Марини

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