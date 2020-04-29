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Шашлики на карантині: Топ-3 рецепти приготування у духовці

29.04.2020
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Карантин триває, і тому 1 травня 2020 року українці зустрічатимуть вдома. Проте травневі свята у більшості все ж асоціюються з відпочинком на свіжому повітрі та шашликами. Як же поласувати смачним шашликом на карантині? Редакція сайту STB.UA поспішає на допомогу! Ми підготували для вас топ-3 рецепти шашлику з курки, свинини та баранини в духовці. Читайте в матеріалі!

Травневі свята без шашлику – не травневі свята. Проте навіть дотримуючись карантину та залишаючись вдома, ви можете приготувати цю смачну традиційну страву в духовці. Перш ніж почати, оберіть найзручніший для вас спосіб приготування:

  • Над вугіллям. Для приготування шашлику використовується справжнє вугілля, що забезпечує запах диму. 
  • Зі шкварками. Запах диму можна отримати за допомогою шкварок, які обсмажуються під шашликами.
  • У рукаві для запікання. Приготування відбувається у два етапи: спочатку в рукаві, а потім м’ясо обсмажується на решітці під грилем.

Шашлик із курки в духовці

Інгредієнти: 

  • куряче філе – 400 г 
  • соєвий соус – 2 ст. л.
  • рисовий оцет – 2 ст. л. 
  • оливкова олія – 4 ст. л. 
  • прянощі для шашлику – 1 ст. л.

Приготування: 

  1. Порізати філе на смужки завтовшки не більше 1,5 см. 
  2. Приготувати маринад: змішати олію зі спеціями, додати соєвий соус і рисовий оцет. М’ясо покласти в маринад і поставити в холодильник щонайменше на 1 годину.
  3. Нанизати м’ясо на дерев’яні шпажки, повторно полити маринадом.
  4. Помістити шпажки на решітку, під якою встановити деко. 
  5. Готувати 40 хвилин, декілька разів перевертаючи.

Шашлик із баранини в духовці

Інгредієнти:

  • баранина – 1 кг
  • цибуля ріпчаста – 4 шт.
  • лимон – 2 шт.
  • майоран – 2 ч. л.
  • суха м’ята – 2 ч. л.
  • петрушка – 1 пучок 
  • болгарський перець – 4 шт. 
  • оливкова олія
  • сіль і перець

Приготування: 

  1. Зробити маринад: дві цибулини очистити і натерти на тертці; додати сік одного лимона, оливкову олію, спеції та сіль. 
  2. У готовий маринад покласти нарізану баранину, перемішати та поставити в холодильник. 
  3. Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи його зі шматочками солодкого перцю і кільцями цибулі. 
  4. Змастити олією решітку і помістити на неї шашлик. Під низ помістити деко. 
  5. Смажити за температури 200 градусів до рум’яної скоринки. 

Шашлик зі свинини в духовці

Інгредієнти:

  • свинячий ошийок – 600 г
  • цибуля ріпчаста – 3 шт.
  • чорний перець – ½ ч. л. 
  • винний оцет – 3 ст. л.
  • сіль – 1 ч. л.
  • вода – 500 мл

Приготування: 

  1. Нарізати м’ясо шматочками, приправити сіллю та перцем. Залишити на 15 хвилин. 
  2. Приготувати маринад: у миску з м’ясом влити оцет, воду і перемішати. Поставити в холодильник. 
  3. Нанизати м’ясо на шпажки, чергуючи з кільцями цибулі. 
  4. Запікати шашлик 25 хвилин у духовці, регулярно перевертаючи.

Залишайтеся вдома та смачних травневих свят!

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