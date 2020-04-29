Перший сезон «Папаньок» зовсім скоро вийде на СТБ!

10 травня на телеканалі СТБ стартує показ першого сезону серіалу «Папаньки». Уже відомо, що демонструватимуть відразу по 7 серій для того, щоб ознайомити глядачів із героями проєкту.

У неділю, 10 травня, на телеканалі СТБ вийдуть сім серій першого сезону улюбленого комедійного проєкту від «Дизель Студіо». А вже 11 травня о 20:15 відбудеться довгоочікувана прем’єра «Папаньки»-2. Серії другого сезону виходитимуть о 20:15 з понеділка по четвер. У другому сезоні на героїв чекають нові випробування, в яких вони зможуть показати себе справжніми чоловіками. І звичайно, всі пригоди будуть приправлені відмінним гумором.

«Папаньки»-2 — це, як і раніше, серіал про життя чотирьох друзів, які разом відпочивають, навчаються виховувати дітей і виручають один одного. Їм доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які татусі регулярно потрапляють разом з дітьми.

Головних персонажів грають Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін та Андрій Федінчик зі своїми прекрасними серіальними дружинами — Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян і Ольгою Атанасовою.

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