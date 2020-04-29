«Папаньки на карантині»: Андрій Федінчик читає казки вголос

11 травня на СТБ відбудеться прем’єра 2 сезону серіалу «Папаньки». Глядачі вже зачекалися, особливо – під час карантину! Як впливає самоізоляція на відносини дітей і батьків? Що нового вони дізналися одне про одного, а що навіть стало сюрпризом? Ми поцікавилися у папаньки з «Дизель Студіо» Андрія Федінчика, чим же він займається на карантині зі своїм сином.

Відомо, що Андрій Федінчик одружений з актрисою Наталкою Денисенко. Разом вони виховують сина Андрійка. До речі, у другому сезоні серіалу «Папаньки» подружжя зіграло пару. Актор розповідає, як проводить час із сином на карантині:

Андрійко не з тих дітей, хто буде довго дивитися мультики, тому ми дуже багато граємося разом. Оскільки живемо в квартирі, вибір розваг у нас дуже обмежений: вчимо літери і граємося вдома. Подихати свіжим повітрям виходимо ненадовго у двір – трохи катаємося на самокаті і повертаємося назад.

Також Андрій зазначив, що вони люблять читати синові добрі і повчальні казки з дитинства:

Дуже любимо з Наталкою читати синові по черзі улюблені казки з дитинства: «Ріпка», «Троє поросят», «Червона Шапочка», «Піноккіо». Якщо й дивимося мультики, то навчальні та інтерактивні. Син уже вивчив літери, які ми прикріпили на холодильник. Нещодавно дуже нас здивував, коли сказав, що «й» — це «і» короткий! Ми були в шоці, адже не вчили його цього. Мабуть, в одному з мультиків почув.

Ще Андрій зізнається, що тривала самоізоляція дала подружжю зрозуміти дуже важливу річ — довгоочікуваному переїзду бути:

Ми давно з Наталею хотіли будинок, а зараз зрозуміли, що він нам просто необхідний. Щоб поряд із річкою та лісом. Хоч яка квартира комфортна, стіни все одно тиснуть.

Не пропустіть показ першого сезону «Папаньок» 10 травня, а прем’єру другого сезону — вже 11 травня на телеканалі СТБ!

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