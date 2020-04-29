«Папаньки»: біографія Єгора Крутоголова

Вже з 11 травня на телеканалі СТБ вийде довгоочікувана прем’єра другого сезону серіалу «Папаньки». Новий сезон не залишить байдужим нікого! Адже в ньому долі героїв перевертаються з ніг на голову! А поки читайте біографію головного актора серіалу «Папаньки» Єгора Крутоголова!

Єгор Крутоголов — актор і телеведучий. Народився в 1980 році в Миколаєві в сім’ї викладачки та інженера. З дитинства займався бальними танцями, був капітаном шкільної команди КВК.

Закінчив Гуманітарний університет ім. Петра Могили, факультет романо-германської філології та зарубіжної літератури. Цікаво, що через рік після цього він разом з Євгеном Гашенком створив команду КВК «Дизель».

Після розпаду команди в 2006 році Єгор Крутоголов зробив наступний крок і почав будувати кар’єру на телебаченні. Він брав участь у багатьох гумористичних проєктах. З 2013 року став тісно співпрацювати з телеканалом ICTV. На каналі з’явилося багато проєктів «Дизель Студіо»: «ДизельШоу», «На трьох», «Дизель ранок», «Папаньки». Єгор Крутоголов у них не тільки актор, а й художній керівник.

Відомо, що гуморист дуже багато часу приділяє родині. Його дружина Катя — штатний фотограф «Дизель Студіо». Обоє батьків обожнюють двох синів.

Єгор Крутоголов дуже любить спорт. Він — кандидат у майстри спорту з великого тенісу і великий шанувальник автоспорту. Часто публікує фотографії з домашніх тренувань у соціальних мережах, особливо зараз — на карантині. Крім того, займається боксом і паверліфтингом. Старшого сина Єгор теж долучає до спортивного світу. У 2017 році маленький Лев став чемпіоном України з картингу.

Не пропустіть 10 травня показ першого сезону серіалу «Папаньки» — з 13:20 відразу 7 серій поспіль. А 11 травня — прем’єру другого сезону о 20:15.

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