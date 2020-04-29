Кого судді назвуть переможцем «МастерШеф. Професіонали»-2?
29.04.2020
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Після 9 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 залишилася вже відома нам 13-ка найкращих шеф-кухарів України. Учасникам доводиться невпинно креативити та виходити за рамки звичних стандартів. Кухня проєкту поступово перетворюється на кулінарне поле битви за першість. Редакція STB.UA пропонує вам зробити свій прогноз, хто із шеф-кухарів стане переможцем другого сезону «МастерШеф. Професіонали»! Голосуйте!
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