Коли скасують масковий режим і чи захищають маски від коронавірусу

Пандемія коронавірусу формує нові реалії. ВООЗ заявляла про відсутність доказів, що маска захистить від зараження. Втім уже зараз прогнозує, що масковий режим не обов’язково скасують із закінченням суворого карантину. Наскільки маски захищають, з’ясовувала наша медична оглядачка Ірина Заславець в програмі СТБ «Вікна-новини».

Інформаційний простір переповнений статтями про те, як правильно носити маску. Всім відомо, що медичну маску носити можна не більше двох годин, а гнучкий каркас має щільно прилягати до носа. Одягати її необхідно чистими руками і лише за “вушка”.

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Однак важливо знати, що маска не захистить нас у тому випадку, якщо на нас кашлятиме заражена COVID-19 людина. Частинки вірусу настільки дрібні, що пролетять крізь неї або потраплять на слизову збоку. Постає питання, навіщо тоді дотримуватися маскового режиму?

Євген Комаровський розвіяв усі міфи і дав вичерпну відповідь, для чого і коли потрібно надягати маску: «Запевняю вас, якщо навколо літає вірус, то жодна маска не зможе його зупинити. Для чого вона потрібна? Коли ви кашляєте або чхаєте, то ваші шмарклі і слина залишаються на масці, а не розлітаються в повітрі».

Саме тому людям з респіраторними захворюваннями суворо рекомендують залишатися вдома. Так імовірність того, що на нас хтось чхне, мінімізується. А ось значно ефективніше за маски — респіратори. Їх є кілька видів: FFP1, FFP2, FFP3 і N-95.

Перший використовувати немає сенсу — він захистить хіба що від пилу. А от інші три види мають високий ступінь захисту. Важливо правильно ними користуватися. Наприклад, чоловікам обов’язково вранці голитися, адже мінімальна щетина завадить щільному приляганню засобу до обличчя, — так респіратор перетвориться на бутафорію.

Данило Брендак — лікар-гігієніст центру громадського здоров’я — стверджує, що 99% населення маски не потрібні. Насамперед вони необхідні медичним працівникам, які безпосередньо контактують з хворими.

А ось щодо масок з тканини, МОЗ України категорично проти їх використання. На відміну від Центру контролю захворювань США: тут стверджують, що найкраще такі маски надягати в тих місцях, де неможливо дотримуватися дистанції, наприклад, у супермаркетах.

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Ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун наводить такі цифри: медичні маски захищають від 33% крапель аерозолю, бандана — від 11%, а маска з тканини — від 6%. У кожному разі, необхідно пам’ятати, що медична маска — одноразова. Хоч би яких грошей вона вам коштувала, — раз наділи і через дві години викинули. Тканинні маски, як і бандани, необхідно прати після використання і прасувати.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що носіння маски таки потрібне, щоб уповільнити поширення вірусу. У будь-якому випадку, не порушуйте соціальної дистанції, не чіпайте обличчя і ретельно мийте руки!

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