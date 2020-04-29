Сьогодні, 29 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 15 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання мами-фітоняшки Марини, яка привчає свого 6-річного сина до самостійності і залишає його самого вдома з 4-х років. Але чи добре це і до яких наслідків може призвести? Про це читайте в нашому матеріалі.

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Дмитро Карпачов був шокований тим, що Марина з такого юного віку залишає свого сина вдома самого. Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що 6-річний хлопчик не повинен сам приймати вдома незнайомих йому гостей.

Також Артур продемонстрував учасницям, що сам готує собі їжу. Він вмикає газ і навіть може зварити суп. Дмитро Карпачов вважає такий метод виховання самостійності жорстоким.

«Такий спосіб навчання дитини самостійності ефективний. Але дуже жорстокий. Адже 6 років ‒ це вік для розваг, а не для хатньої роботи. До того ж 6 років ‒ це вік, коли для дитини небезпечно самостійно користуватися газовою плитою. Марина могла б залишати синові заздалегідь приготовлену їжу, а він розігрівав би її в мікрохвильовці. І самостійність розвивається, і безпечно».

Дмитро Карпачов також висловив свою думку стосовно того, що Марина, починаючи з 3-річного віку, залишає сина самого на ніч вдома, а сама тим часом їде відпочивати з подругами.

«Саме в дитинстві формується почуття безпеки і базової довіри до світу. Наприклад, якщо дитині насниться страшний сон, поруч завжди будуть близькі, які зможуть заспокоїти. Але що робити, якщо поруч у такий момент нікого не буде? Почуття безпеки так не сформується».

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

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