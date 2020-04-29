У 8 випуску проєкту «Холостяк»-10 під час побачення з Аліною Макс Михайлюк поділився історією з дитинства. До Нового року його сім’я завжди готувалася заздалегідь. А головною дією для юного Макса був вибух хлопавок, які одного разу відвологли й так і не вистрілили. Холостяк назвав цю подію «найбільш невдалим Новим роком». Однак на восьмій Церемонії троянд, схоже, історія повторилася, і на проєкті «Холостяк»-10 відбулася «найбільш невдала Церемонія». Детальніше — в ексклюзивному відео, що не ввійшло в ефір.

«До Нового року, пам’ятаю, ми заздалегідь збирали гроші, щоб купити петарди та іншу атрибутику свята. Одного року в мене зібрався великий арсенал хлопавок. І ось ми стали на балконі, я вже в передчутті, коли відраховують час. Але, запалюю хлопавку, а вона не запалюється… Петарди відлигли. Тоді я так засмутився і подумав, що це найбільш невдалий Новий рік (сміється. — Прим. ред.)», — поділився Холостяк.

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Аліна вирішила порадувати головного героя і принесла петарди на Церемонію троянд. Що було далі — дивіться в ексклюзивному відео.

Video: Як Холостяк збирав гроші на хлопавки, що так і не вибухнули Ексклюзивне відео з 8 випуску проекту Холостяк 10 сезон. Як Макс Михайлюк підривав хлопавки - дивіться у відео проекту Холостяк 2020 Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ