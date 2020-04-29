Хронологія приємних подій: Дана читає вірші Холостяку

З Першої вечірки Дана заявила про себе як про дівчину, яка не соромиться зізнаватися у своїх почуттях і бажаннях. Відтоді жодне побачення учасниці і Макса Михайлюка не обійшлося без еротичної поезії. Нагадаємо, Дана встигла подарувати головному герою навіть футболку з відвертим зображенням, на що суперниці відреагували, м’яко кажучи, так собі. Редакція STB.UA пропонує подивитися ексклюзивний сюжет з побачення пари. Як Дана читає вірші Холостякові — в матеріалі.

«Дана занурюється в свої романтичні розповіді еротичного характеру. Все це дуже оригінально і зі смаком. Раніше таких особливостей у дівчатах я не зустрічав», — зізнався Холостяк. Тому він запропонував Дані записати в майбутньому аудіокнигу. А поки записав її на диктофон.

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