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Холостяк Макс Михайлюк розповів про своє улюблене свято

29.04.2020

У 8 випуску проєкту «Холостяк»-10 відбулося побачення головного героя з Аліною. Чоловік запропонував учасниці політати на гвинтокрилі, а потім відсвяткувати його улюблене свято — Новий рік. Макс зізнався, що вважає його сімейним, а час, проведений у колі близьких, цінує найбільше. Детальніше про цінності, традиції та спогади з дитинства — дивіться в ексклюзивному відео, яке не ввійшло в ефір!

Більше на тему: Як Холостяк збирав гроші на хлопавки, що так і не вибухнули

Video: Холостяк Макс Михайлюк розповів про своє улюблене свято

Дивіться ексклюзивне відео, що не увійшло в 8 випуск проекту Холостяк 2020. Макс Михайлюк розповів про улюбленому святі

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