Відома американська модель Джіджі Хадід вагітна. Батьком дитини є популярний співак Зейн Малік. Деталі читайте в матеріалі.

25-річна американська модель палестинського походження перебуває на 20-му тижні вагітності. Як повідомляють західні ЗМІ, сама Джіджі та її бойфренд, відомий співак Зейн Малік, дуже щасливі і з нетерпінням чекають того моменту, коли стануть батьками. Однак сама пара поки жодних офіційних коментарів з цього приводу не дала. Що ж, через кілька місяців ми всі дізнаємося правду, коли животик Джіджі помітно покруглішає.

Нагадаємо, вперше про роман Джіджі Хадід і Зейна Маліка стало відомо в 2015 році. У 2017 чоловік зробив пропозицію своїй коханій, але вона відмовила. Чи змінить ситуацію вагітність і чи піде Джіджі під вінець, поки не відомо.

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