Захисні щитки для медиків виготовляють на 3D-принтерах

Захисні пластикові щитки для медиків у столиці взялися виготовляти на 3D-принтерах. Таку ініціативу започаткувала компанія, яка до цього друкувала з пластику моделі для стартапів. Швиденько переналаштувати принтери і взялися рятувати тих, хто на передовій у боротьбі з коронавірусом. Уже тисячі лікарів по всій Україні абсолютно безкоштовно отримали такий необхідний засіб захисту. Детальніше дізнавалася програма СТБ «Вікна-новини».

Марія Стасюк — лікарка-рентгенологиня ОХМАТДИТу — розповіла, що є дані про 80% пацієнтів, які перенесли хворобу безсимптомно. Тобто, спілкуючись зі знайомим або родичем, ви можете підчепити захворювання, хоча ваш співрозмовник навіть не підозрюватиме про його наявність.

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20% з усіх хворих дорослих — це медики. В Україні хворіє понад 1700 медичних працівників. Але в одній з компаній взялися виправляти таку сумну статистику. Максим Максименко — технічний директор компанії FABLAB Fabricator. Чоловік показав, як їхні 3D-принтери друкують пластикові маски для медиків.

70 принтерів безперебійно працюють на виготовлення масок лікарям. Щойно в Україні почала зростати кількість хворих на коронавірус, компанія змінила сферу своєї діяльності: з макетів для стартапів вони перейшли на друк захисних щитків. Робота кипить 24/7. Біля обладнання цілодобово чергують працівники.

Італійські лікарі вже раніше відзначали ефективність пластикових масок. На відміну від окулярів, захисні щитки не пітніють. Українське виробництво відповідає європейським стандартам.

«Це натуральний пластик, який виготовляється з цукрової тростини і крохмалю. Тому повністю розкладається», — розповів Максим Максименко.

Матеріали закуповують коштом компанії. Щодня з конвеєра сходить більше 2000 оправ. Далі — дезінфекція та збирання. Волонтери абсолютно безкоштовно розвозять маски по лікарнях. Почувши про таку ініціативу, Марія Стасюк звернулася по допомогу і отримала 50 таких щитків.

«Найголовніше, що цей щиток запобігає потраплянню мікрокрапель в очі або на обличчя. Це перша лінія захисту для медиків», — каже лікарка.

Наразі відправлено понад 10 тисяч масок у 300 лікарень. Залишити заявку може будь-який лікар. Потрібно прописати медзаклад і необхідну кількість масок.



Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.

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