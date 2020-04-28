Я зробила ринопластику: зізнання учасниці проєкту «Холостяк»-10 Дани

Учасниця романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10 Дана відверто розповіла про зміни у своїй зовнішності. Дівчина зробила пластику носа і в такий спосіб здійснила свою мрію. Чому холостячка наважилася на такий крок — читайте в матеріалі.

«Так, я зробила ринопластику. І я цього зовсім не приховую. Навіть скажу більше: я певною мірою пишаюся цим. Чому? Тому що це з дитинства була моя мрія і мета. І я самотужки, без будь-чиєї фінансової допомоги, здійснила цю мрію», — пояснила Дана.

Дівчина зазначила, що прагнення до таких змін виникло зовсім не через брак чоловічої уваги — Дана ніколи не була обділена нею. Ба більше, люди з її оточення зауважували, що ніс із горбинкою — це її «родзинка».

«Просто мені ця “родзинка” не подобалася. Я естет і візуал. Моя професія (власниця модельної агенції) — це постійне оцінювання зовнішності людей (усі модельні агенти і скаути мене зрозуміють). За 10—15 секунд я бачу кожен елемент асиметрії на обличчі людини. І ось я постійно бачила свій асиметричний ніс, — розповіла учасниця. — Отримувала коментарі, що я і вилиці собі зробила, і губи, і вуха! За період після участі в зйомках “Кохання на виживання”. Спасибі за такі випадкові компліменти. Я рада, що за 4 роки мені вдалося настільки поліпшити свій зовнішній вигляд, що здається, ніби скальпель пластичного хірурга побував скрізь».

Також Дана додала: «Я ніколи не збільшу свої губи до “вареничного” стану і груди до третього розміру, бо знаю, що під мій типаж зовнішності це буде неестетично». ⠀

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Дівчина повідомила, що її життя після ринопластики кардинально не змінилося: «Я просто стала більше любити себе і не думати щоразу, який вигляд маю в профіль. І це чудово. На мою думку, немає межі досконалості як у зовнішності, так і у внутрішньому інтелектуальному наповненні себе. Тому я постійно прагну вдосконалюватися. І вам раджу діяти так само».

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