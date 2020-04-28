Останній місяць весни багатий на свята. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на травень 2020 року по днях, щоб не пропустити важливих подій і вшанувати пам’ять святих.

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Церковні свята в травні 2020 року:

1 травня ‒ Максимовскої ікони Божої Матері

2 травня ‒ Святої блаженної стариці Матрони Московської і Преподобного Іоанна Ветхопечерника

3 травня ‒ Святих жон-мироносиць, праведного Йосифа Аримафейского і Никодима (святкування в неділю 3-ю після Пасхи), а також Благовірної Тамари, цариці Грузинської (перехідне святкування в неділю жон-мироносиць) і Преподобного Олександра Ошевенського

4 травня ‒ Моздокської ікони Божої Матері і Мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата

5 травня ‒ Апостолів Нафанаїла, Луки та Климента і Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольського

6 травня ‒ Великомученика Георгія Переможця й Іверської ікони Божої Матері

7 травня ‒ Молченської ікони Божої Матері і Преподобної Єлизавети-чудотвориці

8 травня ‒ Апостола і євангеліста Марка

9 травня ‒ Святителя Стефана, єпископа Великопермського, а також День поминання загиблих воїнів

10 травня ‒ Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього

11 травня ‒ Святителя Кирила, єпископа Туровського

12 травня ‒ Преподобного Мемнона-чудотворця

13 травня ‒ Апостола Якова, сина Якова, брата Іоанна Богослова

14 травня ‒ Ікони Божої Матері «Несподівана Радість»

15 травня ‒ Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, Перенесення мощей благовірних князів Бориса і Гліба, а також день Путивльської ікони Божої Матері

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16 травня ‒ Мучеників Тимофія-читця і Маври

17 травня ‒ Староруської ікони Божої Матері

18 травня ‒ Ікони Божої Матері «Невипивана Чаша»

19 травня ‒ Праведного Іова Багатостраждального

20 травня ‒ Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі, а також день Жировицької ікони Божої Матері

21 травня ‒ Апостола і євангеліста Іоанна Богослова

22 травня ‒ Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських в Бар

23 травня ‒ Апостола Симона Зилота

24 травня ‒ Рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських

25 травня ‒ Священномученика Ермогена, патріарха Московського і всієї Русі, чудотворця

26 травня ‒ Мучениці Глікерії діви і з нею мученика Лаодикія, стража в’язничного

27 травня ‒ Мученика Ісидора

28 травня ‒ Преподобного Пахомія Великого, Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа

29 травня ‒ Перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, новгородського чудотворця, і Преподобного Феодора Освяченого

30 травня ‒ Преподобної Єфросинії, в миру Євдокії, великої княгині Московської

31 травня ‒ Пам’ять святих отців семи Вселенських Соборів.

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