Чи існує вакцина від коронавірусу?

Нині за кордоном від коронавірусу лікується 160 українців. 56 наших співгромадян уже побороли це захворювання. У світі ж зараз розробляють близько ста вакцин проти COVID-19. Випробовувати щеплення на людях тільки почали у Великій Британії. Прем’єр Борис Джонсон, який і сам перехворів, уже в понеділок вийшов на роботу. А ось Дональд Трамп несподівано запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетовим опроміненням. Що про це думають фахівці, дізнавалася програма СТБ «Вікна-новини».

Як стверджують вірусологи та епідеміологи, у більшості країн Європейського Союзу пік уже минув. Рівень захворюваності завдяки карантину знизився на 20%. Британський прем’єр Борис Джонсон у понеділок вже повернувся на роботу. Тим часом Британія почала клінічні випробування вакцини від COVID-19. Препарат ввели вже двом добровольцям.

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«Я нічого не розумію у вірусах. Але дуже хочу допомогти лікарям. Тому стала однією з тих, хто погодився протестувати вакцину на собі. Сьогодні мій день народження, іншого подарунка краще — годі уявити», — каже Еліза Гранато.

Ще один препарат британські вчені створили спільно з німцями та італійцями. Його тестування планують почати за два місяці. На даному етапі в світі розроблено 100 вакцин, 5 із яких вже активно випробовують на людях.

А Дональд Трамп запропонував лікувати коронавірус ультрафіолетовим випромінюванням: «Необхідно спробувати дуже потужне опромінення ультрафіолетом або іншим світлом. Ми ще не тестували такого методу, але варто це зробити. Я рекомендую опромінювати через шкіру. Дуже цікава ідея», — висловив свою позицію президент США.

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Так Дональд Трамп прокоментував дослідження американських науковців, які допускають, що коронавірус боїться ультрафіолетового випромінювання. Однак це всього лише версія, яку необхідно ще вивчати. Вакцини від COVID-19 поки що немає.

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