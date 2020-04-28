Сьогодні, 28 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 14 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць продовжує боротьбу за звання кращої мами проєкту. І сьогодні вони вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і саморозвиток мами на релаксі Олі. Чи зрозуміють конкурентки її надмірну толерантність, і як це прокоментує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами на релаксі Олі, яка вважає, що жити потрібно не напружуючись. Тому своїх дітей нічого не змушує робити. А ще Оля відкрито розповідає про найделікатніші теми і вважає, що в дітях потрібно виховувати толерантність.

Але як оцінять таку відкритість конкурентки, і чому Марина прокоментує все, включаючи навіть нижню білизну Олі.

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У 14 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому учасниці вважають Олиних дітей відлюдькуватими?

Як конкурентки поставляться до книг про вільне сексуальне виховання для дітей?

Що шукатиме Марина в Олиній шафі і чому вона перериє всю нижню білизну своєї конкурентки?

Яким небезпечним видом спорту, на думку учасниць, займається син Олі?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 14 випуск проєкту від 28.04.2020 Супермама 14 випуск: Одностатеві шлюби і толерантність: чому ще вчить Оля своїх дітей і як до такого методу виховання відноситься Дмитро Карпачов

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