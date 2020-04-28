Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама»: чим зацікавить глядачів 14 випуск проєкту від 28.04.2020

28.04.2020
/58302844/SLDS_STB_Mobile_320_50

Сьогодні, 28 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 14 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць продовжує боротьбу за звання кращої мами проєкту. І сьогодні вони вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і саморозвиток мами на релаксі Олі. Чи зрозуміють конкурентки її надмірну толерантність, і як це прокоментує ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами на релаксі Олі, яка вважає, що жити потрібно не напружуючись. Тому своїх дітей нічого не змушує робити. А ще Оля відкрито розповідає про найделікатніші теми і вважає, що в дітях потрібно виховувати толерантність.

Але як оцінять таку відкритість конкурентки, і чому Марина прокоментує все, включаючи навіть нижню білизну Олі.

Більше на тему: «Супермама» 13 випуск: Глибока депресія і проблеми в розвитку дітей — у чому ще звинуватять маму-скрипальку Катю

супермама

У 14 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці вважають Олиних дітей відлюдькуватими?
  • Як конкурентки поставляться до книг про вільне сексуальне виховання для дітей?
  • Що шукатиме Марина в Олиній шафі і чому вона перериє всю нижню білизну своєї конкурентки?
  • Яким небезпечним видом спорту, на думку учасниць, займається син Олі?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 14 випуск проєкту від 28.04.2020

Супермама 14 випуск: Одностатеві шлюби і толерантність: чому ще вчить Оля своїх дітей і як до такого методу виховання відноситься Дмитро Карпачов

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить