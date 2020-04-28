Сьогодні, 28 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 14 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з протилежними поглядами на виховання продовжують оцінювати одна одну за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і самореалізація. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами на релаксі Олі, яка намагається не напружувати своїх дітей. Але що про таке свавілля скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

Оля разом із чоловіком-програмістом виховує двох дітей: 7-річного сина і 5-річну доньку. Вона ‒ прихильниця європейської системи виховання, яка пропагує свободу самовираження і толерантність. Починаючи з п’яти років, Оля читає своїм дітям книги про сексуальне виховання. Але як поставляться до такої свободи конкурентки? Щоб на власні очі подивитися на це, вони вирушили в гості до Олі.

Мама на релаксі зустріла своїх конкуренток із келихом шампанського. А ось діти особливої ​​уваги на гостей не звернули, вони були зайняті своїми справами. Така поведінка трохи засмутила учасниць. Більш того, їм здалося, що Олин син зовсім не йде на контакт. Деякі матусі дійшли висновку, що Оля геть не займається вихованням і соціалізацією дітей. Однак мама на релаксі вважає, що не можна примушувати їх спілкуватися, якщо вони цього не хочуть.

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Також учасниці знайшли багато книг про сексуальне виховання. Але не просто про сексуальне виховання, а про види сексу, про те, що таке норма, а які сексуальні стосунки вважаються відхиленням. До того ж Оля вразила учасниць тим, що вона нормально відреагує, якщо в майбутньому її син стане геєм. Матусі не зрозуміли такої відкритості.

Під час ревізії квартири Марина влаштувала просто безпардонний огляд особистих речей Олі, включаючи білизну! Це трохи роздратувало господиню будинку. Але, як потім виявилося, це були лише квіточки, адже Марина продовжила свою улюблену тему. Вона почала розпитувати інтимні подробиці з життя подружжя. У відвертій розмові Оля зізналася, що раніше була дуже заморочена темою материнства. Вона купувала все для дітей та їхнього комфорту, включаючи навіть підігрівач для серветок.

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Які запитання поставить Оля під час особистої зустрічі з Дмитром Карпачовим, і як оцінять маму на релаксі конкурентки? Дізнайтеся всі подробиці в 14 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 14 випуск: Бути геєм ‒ нормально! ‒ якими ще одкровеннями поділилася мама на релаксі Оля Супермама 14 випуск: Бути геєм - нормально! Якими ще одкровеннями поділилася мама Оля? Як на таку заяву відреагують учкасниці

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