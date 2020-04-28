11 травня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 2 сезону серіалу «Папаньки». І поки глядачі з нетерпінням чекають на продовження улюбленої історії, пропонуємо дізнатися, як проводять свій карантин з дітьми актори серіалу. Детальніше про самоізоляцію Євгена Гашенка – далі в матеріалі!

Євген Гашенко розповідає, що його 4-річному синові Вані дуже подобається бути вдома, і вони разом ніколи не нудьгують:

Зараз батьки намагаються відволікати дітей телефоном. Але я вважаю, що коли дитина потребує уваги, потрібно їй її приділити. Тоді між вами будуть теплі і довірливі стосунки. Ми з Ванею і дружиною Олею граємо в ігри на приставці, сіємо квіти в саду або збираємо в лісі шишки. А на Вербну неділю Ваня набрав собі «котиків», зробив для них окремий будиночок із валізи, і вони тепер там живуть! Намагаюся підтримувати його у всіх іграх і допомагати дитячій фантазії розвиватися.

Женя дуже любить музику і радіє, що син уже цікавиться хобі батька:

Нещодавно я показував Вані діджейський пульт. Ми разом грали музику. Я бачу, що йому цікаво, і з радістю ділюся своїми знаннями.

Таким же добрим і чуйним батьком буде Женин герой у другому сезоні серіалу «Папаньки», адже в нього з’явиться екранна дочка. Женя інтригує, що сюжет стане більш напруженим, і в добрій сімейній комедії з’являться елементи справжньої драми!

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