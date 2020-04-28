«Неймовірна правда про зірок» випуск 8: Чому дружина Дмитра Танковича називала свого чоловіка Рихликом

Дмитро Танкович та Оля зустрілися на роботі. Він ‒ успішний ведучий, вона ‒ звичайна адміністраторка. Вона носила каву і дивилася за порядком, а він дивився на неї і не наважувався запросити на побачення. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, як живуть Діма і Оля зараз і наскільки добре знають один одного. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Що найбільше дратує Діму в людях?

Оля: Я думаю, нечесність і непорядність.

Діма: Терпіти не можу непорядних людей.

Що може підняти настрій Дімі?

Оля: Смачна їжа.

Діма: Поганий настрій у мене буває, коли щось не ладиться на роботі. Тому я шукаю розраду в дружині і дочці.

Чи часто ревнує вас Діма?

Діма: В радіусі п’яти кілометрів немає красивих чоловіків. Тому я спокійний.

Оля: Мій чоловік дуже рідко ревнує мене до інших.

Який вид спорту подобається Дімі?

Діма: Хокей мені дуже подобається.

Оля: Напевно, хокей.

Ваша дружина любить більше кеди чи підбори?

Оля: Більше кеди.

Діма: Кеди.

Оля часто вас ревнує?

Оля: Раніше я часто ревнувала. У нас навіть на цю тему були розмови.

Діма: Мені здається, ні.

До чиїх порад Оля прислухається найбільше?

Оля: Напевно, найбільше прислухаюся до чоловіка.

Діма: Вона прислухається до мене.

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Як найчастіше вас називає Оля вдома?

Діма: По-різному буває. Раніше називала Рихлик. Але це не образливо. Або тато.

Оля: По-різному. Або тато. Або Дімочка.

Які найромантичніші сюрпризи Діма робив для Олі?

Оля: Він якось пішов у магазин за подарунками і розбив об скло ніс. Але, незважаючи на це, повернувся з подарунками.

Діма: Ееее. А що Оля відповіла на це питання?

Який найдорожчий подарунок ви зробили дружині?

Оля: Це наша дочка.

Діма: Ну тут два варіанти: або автомобіль, або дочка.

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Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 8: Чому дружина Дмитра Танковича називала свого чоловіка Рихликом Неймовірна правда про зірок випуск 8: Чому дружина Дмитра Танковича називала свого чоловіка Рихликом. Які ще тайні скрівают подружжя

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