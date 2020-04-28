«Неймовірна правда про зірок» випуск 8: Чому дружина Дмитра Танковича називала свого чоловіка Рихликом
Дмитро Танкович та Оля зустрілися на роботі. Він ‒ успішний ведучий, вона ‒ звичайна адміністраторка. Вона носила каву і дивилася за порядком, а він дивився на неї і не наважувався запросити на побачення. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, як живуть Діма і Оля зараз і наскільки добре знають один одного. Всі деталі читайте в матеріалі.
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Що найбільше дратує Діму в людях?
Оля: Я думаю, нечесність і непорядність.
Діма: Терпіти не можу непорядних людей.
Що може підняти настрій Дімі?
Оля: Смачна їжа.
Діма: Поганий настрій у мене буває, коли щось не ладиться на роботі. Тому я шукаю розраду в дружині і дочці.
Чи часто ревнує вас Діма?
Діма: В радіусі п’яти кілометрів немає красивих чоловіків. Тому я спокійний.
Оля: Мій чоловік дуже рідко ревнує мене до інших.
Який вид спорту подобається Дімі?
Діма: Хокей мені дуже подобається.
Оля: Напевно, хокей.
Ваша дружина любить більше кеди чи підбори?
Оля: Більше кеди.
Діма: Кеди.
Оля часто вас ревнує?
Оля: Раніше я часто ревнувала. У нас навіть на цю тему були розмови.
Діма: Мені здається, ні.
До чиїх порад Оля прислухається найбільше?
Оля: Напевно, найбільше прислухаюся до чоловіка.
Діма: Вона прислухається до мене.
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Як найчастіше вас називає Оля вдома?
Діма: По-різному буває. Раніше називала Рихлик. Але це не образливо. Або тато.
Оля: По-різному. Або тато. Або Дімочка.
Які найромантичніші сюрпризи Діма робив для Олі?
Оля: Він якось пішов у магазин за подарунками і розбив об скло ніс. Але, незважаючи на це, повернувся з подарунками.
Діма: Ееее. А що Оля відповіла на це питання?
Який найдорожчий подарунок ви зробили дружині?
Оля: Це наша дочка.
Діма: Ну тут два варіанти: або автомобіль, або дочка.
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Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 8: Чому дружина Дмитра Танковича називала свого чоловіка Рихликом
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