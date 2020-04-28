Відомий серіал «Лист очікування» — про хірургію і про життя, які так важко врятувати! Він виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 22:50. Що ж станеться в 3 і 4 серіях — читайте просто зараз!

У третій серії мати-сектантка 16-річного Стьопки, який має хворе серце, відмовляється від операції. Але вдається розшукати батька підлітка, і Стьопці встигають пересадити донорське серце. На дачу Климових до Марини приїжджає знімати сюжет Лобачов. У них починається роман. З’ясовується, що пацієнт Марков помер під час операції від інсульту, а не через помилку відстороненого від роботи хірурга Гольцова. Дружина Гольцова Нонна розповідає своїй високопоставленій клієнтці Ходаревій про несправедливе підвищення Климова, а також просить Марину художньо оформити її салон.

У четвертій серії Анна Мещерська просить відтермінувати її операцію, бо уві сні бачить, що їй пересаджують серце нареченої Насті Лінько, яка розбилася в аварії. Анна розшукує її і намагається відмовити від весілля, але безуспішно. Климов запобігає аварії і смерті Насті. Гольцов у гостях у дружини Грохольського помічає на столі наукову роботу Климова зі схваленням академіка. Ірина Аленичева зізнається Климову в коханні.

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