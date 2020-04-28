Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Лист очікування»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)

28.04.2020
/58302844/SLDS_STB_Mobile_320_50

Відомий серіал «Лист очікування» про хірургію і про життя, які так важко врятувати! Він виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 22:50. Що ж станеться в 3 і 4 серіях читайте просто зараз!

У третій серії мати-сектантка 16-річного Стьопки, який має хворе серце, відмовляється від операції. Але вдається розшукати батька підлітка, і Стьопці встигають пересадити донорське серце. На дачу Климових до Марини приїжджає знімати сюжет Лобачов. У них починається роман. З’ясовується, що пацієнт Марков помер під час операції від інсульту, а не через помилку відстороненого від роботи хірурга Гольцова. Дружина Гольцова Нонна розповідає своїй високопоставленій клієнтці Ходаревій про несправедливе підвищення Климова, а також просить Марину художньо оформити її салон.

У четвертій серії Анна Мещерська просить відтермінувати її операцію, бо уві сні бачить, що їй пересаджують серце нареченої Насті Лінько, яка розбилася в аварії. Анна розшукує її і намагається відмовити від весілля, але безуспішно. Климов запобігає аварії і смерті Насті. Гольцов у гостях у дружини Грохольського помічає на столі наукову роботу Климова зі схваленням академіка. Ірина Аленичева зізнається Климову в коханні.

Більше на тему: «Папаньки» переїжджають на СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить