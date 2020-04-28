Коронавірус в Україні: як захистити себе
Із 12 березня в Україні оголошено карантин, який пов’язаний із появою коронавірусу. Станом на 28 квітня (9:00) в нашій країні офіційно зафіксовано 9410 випадків зараження COVID-19. 239 ‒ із летальним результатом. Як уберегти себе від коронавірусу? Докладніше читайте в нашому матеріалі.
Коронавірус ‒ це гостре вірусне захворювання, що характеризується переважним ураженням дихальної системи і шлунково-кишкового тракту. Сьогодні це захворювання було виявлено у жителів 110 країн світу.
Що зробити, щоб не заразитися коронавірусом? Для цього слід дотримуватися простих запобіжних заходів.
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Заходи профілактики коронавируса:
- відмовтеся від поїздок у регіони, де найбільш часто зустрічається коронавірусна інфекція;
- не контактуйте з людьми, які нещодавно відвідали країни з великою кількістю захворювань на коронавірус;
- носіть засоби індивідуального захисту (маски), якщо у вас є ознаки респіраторних захворювань;
- регулярно мийте руки з милом протягом 20-40 секунд;
- не вживайте в їжу сире м’ясо;
- не торкайтеся обличчя руками, адже вірус може проникати через слизову;
- обмежте контакти на близькій відстані (не менше 1,5 метра);
- дезинфікуйте свої речі (телефони, планшети та інше) і користуйтеся антисептиком;
- зміцнюйте місцевий імунітет (дотримуйтеся температурного режиму у приміщенні ‒ 18-20 градусів, підтримуйте необхідну вологість ‒ від 40 до 60%);
- провітрюйте приміщення;
- зволожуйте слизові оболонки верхніх дихальних шляхів сольовими розчинами.
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