Гороскоп на 29 квітня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Хто сьогодні буде вкрай емоційний, а кому варто звернути увагу на своє здоров’я? Читайте гороскоп на 29 квітня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам сьогодні варто бути готовими до можливих нападів з боку друзів. Ви на емоціях можете наговорити дурниць. Тримайте себе в руках.

Телець

Сьогодні Тельці будуть вкрай романтичні та емоційні. Не виключене нове захоплення. Швидше за все, партнер не відповідатиме вашим ідеалам, але спробувати варто.

Близнюки

Вірогідні труднощі у взаєминах із близькими людьми, хоча у таких ситуаціях будете винні ви самі. Не виключено, що сім’ї не вистачає вашої уваги, спробуйте цей недолік компенсувати.

Рак

Ракам сьогодні варто трохи перепочити. Цікава книга, улюблені страви та душевна розмова з кимось із близьких – ось що вам зараз потрібно найбільше.

Лев

Левам варто звернути увагу на здоров’я. Постарайтеся більше рухатися. Навіть вдома мінімальні фізичні вправи подарують вам заряд енергії на весь день.

Діва

Зірки обіцяють Дівам несподіваний подарунок від близької людини, який змусить вас стрибати від радості. Але й розслаблятися не варто. До вихідних вам ще потрібно встигнути завершити безліч справ.

Терези

Активність і ентузіазм Терезів можуть створити сприятливі умови для сімейного комфорту. Головне – не проґавити свій шанс і викладатися на максимум.

Скорпіон

Сьогодні зірки обіцяють Скорпіонам успіхи в любовних справах. Влаштуйте собі і своїй другій половинці свято. Ідеальним варіантом може стати романтична вечеря при свічках.

Стрілець

У цей день Стрільці зможуть максимально проявити свої інтелектуальні та духовні здібності. Постарайтеся мінімізувати фізичне навантаження, щоб уникнути можливого травмування.

Козеріг

Сьогодні для Козерогів сприятливий день у сфері бізнесу. Найімовірніше, вам повернуть старий борг, або зможете знайти цінну річ. Увечері на вас чекає романтична зустріч.

Водолій

Сьогодні Водоліям варто стримувати свої емоції. У спілкуванні з людьми проявляйте стриманість і не наполягайте на своїй точці зору. Ближче до вечора на вас може чекати приємна звістка.

Риби

Сьогодні Рибам можуть запропонувати великий контракт або вигідну угоду. Погоджуйтеся не роздумуючи. Негайних результатів чекати не варто, але незабаром ваше рішення виявиться вельми вигідним.

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