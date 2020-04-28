«Акушерка»: опис серій

З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходить багатосерійна медична драма «Акушерка». Але що ж відбувалося раніше в серіалі? Читайте опис серій просто зараз!

У першій серії сорокарічна Тетяна Скворцова — акушерка-гінекологиня — конфліктує з дочкою і через роботу постійно свариться з чоловіком, навіть забувши про його день народження. Не встигнувши вимолити його прощення, Таня їде рятувати породіллю Ірину Никифорову, але дівчина помирає під час пологів.

У другій серії Тетяна робить померлій кесарів і рятує її новонароджену дитину. Лікар швидкої допомоги не вірить їй і стверджує, що породілля на момент операції була ще жива. Значить, Тетяна — вбивця.

У третій серії судмедекспертиза показує, що Ірина Никифорова нібито померла від операційної травми. Однак Тетяна запевняє, що у породіллі був синдром Бругада, який став причиною смерті.

У четвертій серії у справі Скворцової проводять розслідування, її усувають з посади головної лікарки і призначають начмеда Аллу виконувати її обов’язки. Тетяна приймає допомогу від Дмитра, а вдома знаходить сережку Алли…

У п’ятій серії Тетяну привозять в ізолятор тимчасового утримання, адвокат просить її визнати свою провину в смерті породіллі Никифорової частково.

У шостій серії між Тетяною та Ігорем відбувається серйозна розмова. Всі проти Скворцової.

У сьомій серії над Тетяною триває суд. Акушерка і адвокат думають, що кардіограму підробили.

У восьмій серії адвокат збирається підключати журналістів, щоб виграти справу, а Тетяна просить його зв’язатися з родичами Дмитра. До Дмитра в лікарню приходить його колишня дружина Оля, яку він представляє своєю сестрою. Всі переживають!

У дев’ятій серії Алла робить УЗД і дізнається про термін вагітності. Вона телефонує Глібу і призначає зустріч. Алла виставляє Ігоря з квартири, сподіваючись на те, що Гліб тепер одружиться з нею.

У десятій серії Дмитро каже Тетяні, що йому потрібно поїхати на кілька днів, але сам приїжджає в Семенівку до Олі і свого сина Сергія. Тетяна дізнається, що ж стало причиною розлучення Дмитра і Ольги…

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