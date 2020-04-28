Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть заключні серії багатосерійної медичної драми. Чим же здивує фінал «Акушерки»? Читайте просто зараз!

Раніше в серіалі: Алла робить УЗД і дізнається про термін вагітності. Вона телефонує Глібу і призначає зустріч. Алла виставляє Ігоря з квартири, сподіваючись на те, що Гліб тепер одружиться з нею. Дмитро каже Тетяні, що йому потрібно поїхати на кілька днів, але сам приїжджає в Семенівку до Олі і свого сина Сергія. Тетяна дізнається, що ж стало причиною розлучення Дмитра і Ольги…

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Тетяна з Катею їдуть, нічого не сказавши Дмитру. Він у розпачі і не може їх знайти. Аллу звільняють за порушення і причетність до корупційного скандалу з землею пологового будинку, вона влаштовує Тетяні істерику… Тим часом Тетяна дізнається новину, яка її приголомшує. Вона приїжджає до Дмитра, щоб поговорити, однак він з’їхав з орендованої квартири.

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Дивіться в останніх 11 і 12 серіях «Акушерки» на телеканалі СТБ вже сьогодні о 20:15!

Video: «Акушерка»: що станеться в 11 і 12 серіях (анонс) Серіал Акушерка - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 28.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Акушерка

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