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У шоу «Супермама» візьме участь мати драконів!

27.04.2020

На четвертому тижні в психологічному реаліті  «Супермама» візьме участь багатодітна мама-блогерка. Хто це? Всі деталі дізнайтеся в матеріалі.

супермама

Більше на тему: Мама-скрипалька, мама на релаксі, мама-фітоняшка і мама трійнят: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

У проєкті «Супермама» візьме участь відома блогерка і мама дівчаток-трійнят Анна Тарнавська mammadrakonov. Жінка веде блог в Instagram, у якому ділиться своїм досвідом виховання дітей. За життям мами-оптимістки стежать більше 20 тисяч підписників.

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Але чи зможе вона перемогти в проєкті? І як її методи виховання оцінить експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:00 на телеканалі СТБ!

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