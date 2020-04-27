У шоу «Супермама» візьме участь мати драконів!

На четвертому тижні в психологічному реаліті «Супермама» візьме участь багатодітна мама-блогерка. Хто це? Всі деталі дізнайтеся в матеріалі.

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У проєкті «Супермама» візьме участь відома блогерка і мама дівчаток-трійнят Анна Тарнавська mammadrakonov. Жінка веде блог в Instagram, у якому ділиться своїм досвідом виховання дітей. За життям мами-оптимістки стежать більше 20 тисяч підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Але чи зможе вона перемогти в проєкті? І як її методи виховання оцінить експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:00 на телеканалі СТБ!

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