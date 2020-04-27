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Цвітна капуста: топ-10 варіантів приготування та улюблений салат від Мирослави Ульяніної

27.04.2020

Що приготувати з цвітної капусти? Варіантів страв з цього смачного і корисного овоча маса. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати та супи. Мирослава Ульяніна поділилася улюбленим рецептом салату з цього овоча. Читайте топ-10 покрокових рецептів страв з цвітної капусти і обирайте на свій смак!

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Салат з сирої цвітної капусти від Мирослави Ульяної

Інгредієнти:

  • 1 головка цвітної капусти
  • 200г томати чері
  • 200г відварений нут (турецький горох)
  • 1 шт авокадо
  • мед і сік лайма – для заправки
  • 10г родзинки
  • 10г насіння гарбуза несмажене
  • М’ята, кінза та петрушка

Спосіб приготування:

  1. Нут відварити, а потім злегка запекти у духовці на пергаменті (посипавши горошинки нуту перцем  чилі та пряними спеціями за смаком).
  2. Запікати кілька хвилин, щоб він став хрустким і ледь коричневим.
  3. Сиру кольорову капусту подрібнити (або у блендері, або на терці).
  4. Нарізати кубиками стиглий авокадо, навпіл розрізати томати чері, додати м’яту, кінзу та петрушку. Всі інгредієнти зібрати разом і змішати з соусом (мед і сік лайма).
  5. Посипати салат несмаженим насінням гарбуза.

Рецепт салата от Мирославы Ульяненко

Пряна цвітна капуста запечена повністю

Інгредієнти:

  • 1 головка цвітної капусти
  • сік половини лимона
  • 200 г натурального йогурту
  • 3 зубчики часнику
  • сіль, перець, карі, майоран

Спосіб приготування:

  1. Цвітну капусту помити і обрізати ніжку так, аби вона стійко стояла
  2. У мисочці змішати йогурт, усі спеції, видавлений часник і сік половини лимона.
  3. Полити соусом цвітну капусту так, щоб він добре позатікав між суцвіттями
  4. Покласти капусту на деко і поставити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на годину. Якщо капуста підрум’яниться раніше – накрити її фольгою

Цвітна капуста по-корейськи

Інгредієнти:

  • 500 мл води
  • 1 головка цвітної капусти
  • 1 морквина
  • 1 гострий перець
  • 5 горошин запашного перцю
  • 2 ст.л. рослинного масла
  • 3 ст.л. яблучного оцту
  • 2 ст.л. цукру
  • 1 ст.л. солі
  • 1 ст.л. спецій для моркви по-корейськи
  • 5 зубчиків часнику

Спосіб приготування:

  1. Каструлю з водою поставити на вогонь, довести до кипіння, насипати цукор, сіль і рослинне масло. Тримати на вогні поки не розчинятися цукор і сіль
  2. Додати оцет і поставити маринад остигати
  3. Морквину натерти на крупній тертці, капусту розібрати на суцвіття, перемішати разом
  4. Додати нарізаний перець, часник і спеції
  5. Залити маринадом і залишити на пару діб

Цвітна капуста з сиром пармезан і білим вином

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • 1 стакан білого вина
  • 1 цибулина
  • 1 стакан бульйону
  • пармезан
  • сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття
  2. Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору
  3. Додати до цибулі цвітну капусту і тушкувати близько 25 хвилин
  4. Посолити, поперчити, додати бульйон і вино, тушкувати ще хвилин 15
  5. Посипати пармезаном і перемішати

Салат з цвітної капусти з лимонно-часниковою заправкою

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • 1 лимон
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 зубчик часнику
  • кілька пір’їн зеленої цибулі
  • зелень петрушки і кропу
  • сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігріти до 220 градусів. Капусту розділити на невеликі суцвіття.
  2. На деко налити 3 ст.л. масла, викласти капусту. Перемішати руками, щоб вся капуста була в маслі. Сюди ж додати половину лимона нарізану напівколами
  3. Посолити, поперчити і посипати нарізаним кропом. Поставити в духовку на 20 хвилин. Перевернути капусту і запікати ще 5-10 хвилин
  4. Для заправки змішати 1 ст.л. оливкового масла, сік половини лимона і подрібнений часник
  5. Теплу капусту полити заправкою і посипати нарізаною зеленою цибулею, петрушкою і кропом
  6. Подавати найкраще з помідорами, огірками та фетою

Стейки з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • рослинна олія
  • прованські або італійські трави
  • сіль перець

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігріти до 200 градусів.
  2. Цвітну капусту нарізати уздовж качана, ширина «стейків» має бути приблизно 2-2,5 см
  3. У мисочці змішати рослинне масло і спеції
  4. Змастити маринадом «стейки» і відправити їх в духовку на 20-30 хвилин

Цвітна капуста в пивному клярі

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • 200 мл пива
  • 2 яйця
  • 150 гр борошна
  • паприка, сіль за смаком
  • рослинне масло для смаження

Спосіб приготування:

  1. Капусту помити і розібрати на суцвіття
  2. Яйця збити з дрібкою солі, додати пиво, сіль і паприку, перемішати до однорідності
  3. Додати борошно і добре перемішати, щоб не залишилося грудочок
  4. Занурити в мисочку з кляром усі суцвіття цвітної капусти
  5. Розігріти масло на сковороді, викласти суцвіття цвітної капусти і обсмажити до золотистої скоринки з усіх боків
  6. Викласти готову цвітну капусту на паперовий рушник, аби прибрати залишки масла

Пілав з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • 500 г куряче філе
  • 1 морква
  • 2 зубчики часнику
  • 50 г кореня пастернаку
  • 50 г насіння гарбуза
  • 1 червона солодка цибулина
  • 2 палички кориці
  • 180 г слив
  • 1 гострий перець
  • 3 г куркуми
  • 2 г меленого кардамону
  • червоний і чорний мелений перець за смаком
  • рослинна олія
  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на рослинному маслі 10 хв. Додати сіль, чорний, червоний і мелений перець, добре перемішати
  2. У сковороду, де смажилося філе, додати масло і підсмажити протягом 5 хвилин півкільця цибулі, подрібнений часник і палички кориці, розламані навпіл. Смажити до прозорості лука. Потім додати пастернак і моркву, нарізані дрібними кубиками. Смажити 5 хвилин
  3. Цвітну капусту подрібнити за допомогою блендера. Дістати з сковорідки корицю, покладіть капустяні крихти і підсмажене куряче філе, куркуму, мелений кардамон, сіль. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин
  4. Додати підсмажене на сухій сковороді насіння гарбуза і розрізану на шматочки сливу, перемішати. При подачі – посипати подрібненим перцем чилі

Цвітна капуста по-марокканські, з рибою і нутом

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • 200 г нуту
  • 90 мл оливкової олії
  • 0,5 ч.л. куркуми
  • 750 г улюбленої риби
  • 250 г натурального йогурту
  • 2 ч.л. коріандру
  • кінза, цибуля-порей, м’ята, петрушка
  • 1 лимон
  • 1 ст.л. діжонськой гірчиці
  • 30 г кедрових горіхів
  • сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Нут замочити на 6-8 годин, потім відварити до готовності
  2. Рибу замаринувати в соку половини лимона з цибулею пореєм, петрушкою і м’ятою
  3. Цвітну капусту розібрати на суцвіття
  4. У каструлі змішати оливкове масло, усі спеції та суцвіття цвітної капусти. Поставити на середній вогонь і тушкувати близько 20 хвилин. Остудити
  5. Змішати цвітну капусту з нутом і нарізаними петрушкою та кінзою
  6. Духовку розігріти до 180 градусів, запікати рибу близько 30 хвилин
  7. Приготувати соус: змішати йогурт, сік другої половини лимона і гірчицю, полити ним цвітну капусту
  8. На цвітну капусту викласти рибу, полити соусом і посипати кедровими горішками

Крем-суп з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • 150 г цвітної капусти
  • 50 г цибулі шалот
  • 30 г вершкового масла
  • 30 г вершкового масла
  • 80 г вершків 36%
  • стакан овочевого бульйону
  • сіль, перець, мускатний горіх за смаком
  • пару листочків базиліка

Спосіб приготування:

  1. Цвітну капусту помити, розібрати на суцвіття і обсмажити 2 хвилини на вершковому маслі
  2. Кільцями нарізати цибулю, додати до цвітної капусти
  3. Посолити, поперчити, залити бульйоном і вершками і тушкувати до готовності цвітної капусти
  4. Перебити за допомогою блендера до однорідності, подавати з листочками базиліка

Суп з цвітної капусти з беконом

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • 2 ст.л. рослинного масла
  • 250 г селери
  • 2 моркви
  • 200 г бекону
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 1 солодкий перець
  • 1 л бульйону
  • 1 ст.л. борошна
  • 250 мл молока
  • 6 зубчиків часнику
  • 1 лавровий лист
  • мускатний горіх, сіль, перець за смаком
  • зелена цибуля для подачі

Спосіб приготування:

  1. Цвітну капусту помити і розібрати на дрібні суцвіття
  2. Моркву і селеру очистити і нарізати невеликими шматочками
  3. Деко змастити маслом, викласти на нього цвітну капусту, селеру і моркву, посолити, поперчити, додати очищені зубчики часнику і скропити олією
  4. Овочі помістити в розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин до готовності
  5. Ріпчасту цибулю, перець і бекон нарізати невеликими шматочками
  6. На сковороді обсмажити бекон, перекласти в тарілку. На сковороді в якій смажився бекон обсмажити цибулю і перець, додати борошно, добре перемішати
  7. Цвітну капусту, моркву, селеру і цибулю з перцем перекласти в каструлю. Залишити трохи для подачі
  8. Залити бульйоном, молоком, додати лавровий лист і довести до кипіння
  9. Вимкнути вогонь, прибрати лавровий лист і перебити суп за допомогою блендера до однорідності. Посолити і поперчити за смаком
  10. Подавати з беконом, що залишилися овочами і нарізаною зеленою цибулею

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