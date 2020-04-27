Сьогодні, 27 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць почне боротьбу за звання кращої мами проєкту. Хто змагатиметься цього тижня і чому методи виховання деяких мам не зрозуміє ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Сьогодні починається новий тиждень змагань за звання Супермами. І в бій вступить нова четвірка учасниць. Творча мама-скрипалька Катя, мама на релаксі Оля, мама-фітоняшка Марина і мама трійнят Аня ‒ котра з цих жінок гідна перемоги?

У перший день учасниці вирушать у гості до творчої мами-скрипальки Каті, яка виховує сина і дівчаток-двійнят. Однак чи все сподобається конкуренткам у Каті і чому вони залишаться невдоволені вечерею?

У 13 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому з перших хвилин Катя захоче вигнати фітоняшку Марину зі свого дому?

Хто звинуватить Катю в тому, що вона не займається інтелектуальним розвитком своїх дочок?

Які інтимні таємниці дізнаються учасниці у розмові з чоловіком Каті?

Чому Дмитро Карпачов вважає, що Катя страждає від депресії?

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 13 випуск проєкту від 27.04.2020 Супермама 13 випуск: творча мама-скрипалька Катя, мама на релаксі Оля, мама-фітоняшка Марина і мама трійнят Аня - хто з цих жінок гідний перемоги?

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