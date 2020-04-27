«Супермама» 13 випуск: Глибока депресія і проблеми в розвитку дітей — у чому ще звинуватять маму-скрипальку Катю

Сьогодні, 27 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 13 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально протилежними поглядами на виховання впродовж тижня оцінюватимуть одна одну за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і самореалізація. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до творчої мами-скрипальки Каті. Хто з суперниць звинуватить її в тому, що вона мало займається інтелектуальним розвитком своїх дочок, і чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає, що у Каті депресія?

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Цього тижня за звання Супермами боротимуться творча мама-скрипалька Катя, мама на релаксі Оля, мама-фітоняшка Марина і мама трійнят Аня. І в перший день учасниці вирушили в гості до творчої мами двійнят Каті.

Катя виховує 8-річного сина Ратмира і 3-річних двійнят Злату та Улю. Крім цього жінка грає на скрипці. Але чи вдається їй поєднувати материнство і творчість? У цьому вирішили розібратися інші учасниці, які вже поспішають до неї в гості.

Із самого порогу мама-фітоняшка Марина вручила Катиним донечкам провокаційні подарунки — барабан і трубу. Двійнята не змогли поділити іграшки і почали битися, але Катя зауваження їм не зробила. Більш того, вона взяла одну з дочок на руки і пожаліла. Але на цьому неприємності не закінчилися. Мама трійнят Аня подарувала дівчаткам фломастери, але і їх вони не змогли поділити. Катя, щоб заспокоїти своїх малят, нічого кращого не вигадала, як відвернути їхню увагу мультиком на планшеті.

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Учасниці вирішили перевірити, наскільки добре розвинені двійнята. Мама-фітоняшка Марина навіть принесла спеціальний тест. Однак дівчатка не тільки не змогли відповісти на жодне запитання, а й навіть не сказали, як їх звати. Марина була обурена такою прогалиною у вихованні, але Катя вважає, що її діти розвиваються нормально.

Також під час ревізії Марина знайшла багато вад — від нездорових продуктів до пилу в будинку. Ба більше, мама-фітоняшка ставила Каті дуже інтимні запитання про взаємини з чоловіком. Така цікавість трохи розлютила господиню, адже вона не готова ділитися особистим із незнайомими людьми. На думку Марини, в Каті з чоловіком не дуже хороші стосунки, адже їм не вистачає пристрасті, — саме тому вона й не захотіла розповідати подробиці подружнього життя.

Але що на це скаже Катин чоловік в особистій розмові з учасницями? І як на таку відвертість відреагує мама-скрипалька? А також чому ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає, що у Каті глибока депресія? Дізнайтеся всі подробиці в 13 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 13 випуск: Глибока депресія і проблеми в розвитку дітей — у чому ще звинуватять маму-скрипальку Катю Супермама 13 випуск: Глибока депресія і проблеми в розвитку дітей - у чому ще звинуватять маму-скрипальку Катю. І що з цього приводу скаже Дмитро Карпачов

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