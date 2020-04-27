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«Папаньки»: біографія Лілії Ребрик

27.04.2020

Уже через кілька тижнів на телеканалі СТБ вийде довгоочікувана прем’єра другого сезону серіалу «Папаньки». Новий сезон не залишить байдужим нікого! Адже в ньому долі героїв перевертаються з ніг на голову! А поки читайте біографію головної актриси серіалу «Папаньки» Лілії Ребрик!

Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу по класу фортепіано, до того ж вона майстер спорту з художньої гімнастики. У 2001 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої). Деякий час викладала в цьому виші пластику. З 2001 року актриса Київського академічного Молодого театру.

З 2006 року Лілія була ведучою Прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році програми «Неймовірні історії кохання». У 20082016 роках ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». А зараз актриса головного комедійного серіалу країни «Папаньки»!

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